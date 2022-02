Tardini verso la capienza al 75% dal mese di marzo

Anche il Tardini di Parma si prepara a riaccogliere un maggior numero di spettatori. Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all'aperto ed al chiuso. E' quanto si legge in una nota congiunta di Speranza e Vezzali. "Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all'aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo".

La Figc è al lavoro con il Governo per tornare con una capienza degli stadi al 100% entro la metà di marzo. L'ipotesi è concreta: la Figc ha avuto rassicurazioni che si va verso questa possibilità, magari passando dal 1 marzo per una capienza al 75%, come emerge dopo gli ultimi colloqui tra il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche in considerazione del calo della curva dei contagi.