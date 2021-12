Parma, una città in quarantena: 4mila in isolamento

A Parma e provincia le persone attualmente in quarantena sono circa 4 mila, tra positivi e persone che hanno avuto contatti con persone contagiate.

Con l'aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 a livello nazionale - con il dato più alto mai registrato dall'inizio della pandemia - e a livello locale si pone il problema delle persone - sempre di più - che sono sottoposte alla quarantena, sia positive che negative ma venute a contatto con persone positive al virus.

Per quanto riguarda il nostro territorio - tra la città e la provincia - i cittadini in isolamento sono circa 4 mila.

Circa una persona su cento - sul totale dei residenti- quindi si trova in quarantena. Un dato minore rispetto ad altre città, in cui la percentuale di persone in isolamento inizia ad essere significativa.