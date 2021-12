Parmigiani contro l'obbligo della mascherina all'aperto: "E' un provvedimento inutile"

Con il numero dei contagi in continuo aumento l'ipotesi dell'obbligo delle mascherine all'aperto è tornata recentemente un tema di attualità. Da Reggio Emilia a Torino alcuni sindaci hanno firmato ordinanze che impongono di indossare il dispositivo di protezione anche negli spazi all'aperto del centro storico. Per quanto riguarda la nostra città, almeno per ora, l'obbligo non è stato imposto. Ma cosa ne pensano i cittadini di Parma? Abbiamo parlato con alcuni cittadini per capire il loro punto di vista. Il responso è quasi unanime: le persone che abbiamo intervistato ritengono l'obbligo non necessario, nonostante l'avvicinarsi delle festività natalizie.

"Non credo che l'obbligo di mascherine all'aperto sia utile ma piuttosto facciamo rispettare le regole che ci sono già, come quelle relative al Green pass e all'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori" sottolinea una giovane donna che lavora all'interno di un negozio del centro storico. "Credo che già quando era attivo si trattasse di un obbligo senza senso dal punto di vista medico ma con un senso più politico: il Governo voleva avere il potere di normare il più possibile, compresa questa cosa". E' questa l'opinione di un'universitaria del plesso di Lettere. "Non sono assolutamente d'accordo: iniziamo prima a fare rispettare l'obbligo del Green pass, che non in tutti locali viene chiesto come ho potuto verificare io stesso nel corso dell'ultimo fine settimana" ci racconta un giovane infermiere. "Sono a favore del Green pass e del vaccino - prosegue - ma credo che la mascherina all'aperto sia davvero inutile".