Parte la XV edizione di Obesity Week, presentata l'iniziativa all'Ospedale di Parma

La Settimana per la prevenzione dell’Obesità e per un corretto stile di vita (Obesity Week) è arrivata alla XV edizione, a ulteriore conferma che il problema obesità, per l’aspetto sia sanitario sia economico-sociale, non solo non si ridimensiona, ma tende ad aggravarsi. Così Leone Arsenio alla presentazione di Obesity Week tenutasi questa mattina in Sala Consiglio dell’Ospedale Maggiore di Parma alla presenza del direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi.



Il rapporto 2021 sull’obesità dell’Istituto auxologico italiano – ribadisce il dottor Arsenio - riferisce che nel 2020 in Italia sono in sovrappeso circa 6 uomini e 4 donne su 10 e obesi 11,7% tra gli uomini e 10,3% tra le donne; la grave obesità (BMI pari o superiore a 35), colpisce oltre un milione di persone, pari al 2,3% degli adulti, con le donne maggiormente colpite. Inoltre, i risultati del progetto Food Mood, su 600 studenti delle scuole superiori piacentine fotografano questo quadro: durante la pandemia il 54% dichiara di aver mutato abitudini di vita, con aumento consistente del tempo in solitudine e dedicato all’uso dei device digitali, ma anche nel 96% dei casi il recupero dell’abitudine dei pasti in famiglia, una maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti e una diffusa propensione al “salutismo” con una crescente aderenza ai principi della dieta mediterranea e, negli ultimi mesi, una riscoperta dei prodotti tipici del territorio: 70-80% associa una straordinaria superiorità qualitativa alle eccellenze Dop e Igp dell’Emilia Romagna come parmigiano reggiano e grana, il prosciutto di Parma, la coppa piacentina rispetto alle alternative “convenzionali” disponibili sul mercato.



Sul fenomeno obesità incidono tanti fattori (ereditarietà, microbiota, attività fisica, comportamenti, ecc.), e tra questi, un aspetto spesso trascurato è l’inquinamento ambientale che ha anche aggravato la pandemia: il PM2,5 è stato associato a un aumento del 5,1% del tasso di COVID-19, ovvero a 294 casi aggiuntivi.



“C’è un filo che unisce l’obesità agli argomenti proposti in questa XV edizione – ha ribadito Leone Arsenio – perché l’obesità apre la porta ad altre patologie come il diabete di cui è sorella ma ha anche un legame stretto con il sonno, il Covid, non dimentichiamo che gli obesi sono state le principali vittime, e l’ambiente”.



Un ringraziamento all’impegno degli attori della Obesity Week è arrivato da Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario di Azienda Usl “Il mio apprezzamento per il coinvolgimento di un volontariato attivo che pensa ai pazienti e ai cittadini e per il diffondere saperi e sapori con l’obiettivo di acquisire un rapporto cordiale e consapevole con il cibo e con tutto ciò che ci da benessere”.

Durante la conferenza di stampa Leone Arsenio, anima della manifestazione, era affiancato da alcuni dei protagonisti della XV edizione Renzo Valloni del Centro Etica Ambientale; Cristian Bertolini, Governatore del Distretto Lions; Liborio Parrino, direttore Neurologia Azienda Ospedaliero-Universitaria, Sergio Bernasconi e Gian Paolo Ceda Co-Presidenti Obesity Week, Francesca Chierici in rappresentanza di Lilt e Giuliano Antognarelli presidente dell’Associazione provinciale diabetici.



Numerosi i temi da affrontare durante la XV edizione dell’OW. Questo il programma:



GIOVEDÌ 6 OTTOBRE



Incontro LILT sul tema:



“Campagna Nastro Rosa / Obesity Week” - La salute e lo e stile di vita



Relatori: Prof. Leone Arsenio, Prof. Antonio Bonetti, Prof. Antonino Musolino. Modera: Prof. Enzo Molina.



Interverrà la Dr.ssa Francesca Nori, Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università di Parma



Presso Sala riunioni del ParmaUniverCity Info Point



Sottopasso del Ponte romano n. 2/a



Ore 17.00



Partecipazione libera







SABATO 8 OTTOBRE



Incontro sul tema: “Ambiente e salute”



Centro Etica Ambientale (CEA)



presso APE PARMA MUSEO – Via Farini 32/A



ore 10.00 - 13.00



Partecipazione libera







DOMENICA 9 OTTOBRE



“Liquidi prodigiosi: simboli della vita e della morte alla Villetta”



A cura di Giancarlo Gonizzi



Cimitero Monumentale della Viletta - Esedra centrale



(Viale Villetta - Parma)



ore 10.30



Partecipazione libera – Si consiglia di essere sul posto 10 minuti prima dell’inizio della visita







MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE



Visita virtuale al Museo del Salame di Felino



Incontro in diretta Facebook sul sito della Gazzetta di Parma



In collaborazione con Gazzetta e Giancarlo Gonizzi



Partecipano: Sabrina Schianchi, Umberto Boschi, Giancarlo Gonizzi e Leone Arsenio



Ore 17.00



Partecipazione libera







GIOVEDÌ 13 OTTOBRE



Presentazione del libro



“L’arte di dormire” di Liborio Parrino



Intervengono Leone Arsenio (Presidente Obesity Week) e Claudio Rinaldi (Direttore della Gazzetta di Parma)



Presso la libreria Mondadori del Centro commerciale Euro Torri



Via Bormioli Rocco, 33/A – Parma



ore 18.00 - 19.30



Partecipazione libera







VENERDÌ 14 OTTOBRE



Convegno “Da qui…all’obesità. Vita, energia e obesità”



Evento ECM in modalità RES-Videoconferenza



Evento Regionale A.D.I. Emilia Romagna



Presso Hotel NH Parma - Viale Paolo Borsellino, 31 – Parma



ore 8.30 - 13.00 | 14.30 – 17.35



Per informazioni ed iscrizioni: www.obesityweek.info<https://ww w.obesityweek.info>







SABATO 15 OTTOBRE



Convegno a cura dell’Associazione diabetici della provincia di Parma



“40 Anni di Diabete a Parma: insieme per un futuro migliore”



presso Hotel Parma e Congressi



Via Emilia Ovest, 281 – Parma



Ore 9.00 – 13.00



Partecipazione libera – Convegno rivolto alla cittadinanza