Per San Valentino arriva in Italia Barilla Pasta Love

In un mondo in cui le emozioni spesso trascendono le parole, emerge un gesto d’amore universale: la preparazione di un pasto fatto in casa. In occasione della festa di San Valentino, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale 1 sull’importanza della cucina come linguaggio d’amore e lancia il social contest “Pasta Love” per vincere “Un Gesto D’Amore”, un nuovo formato di pasta in edizione limitata. Mettersi ai fornelli è il modo migliore per esprimere il proprio sentimento d’amore? Secondo quanto emerge dall’indagine globale di YouGov commissionata da Barilla e condotta su un campione di 5.000 persone nel mondo, sembrerebbe di sì. Quasi il 50% degli intervistati, infatti, dimostra il proprio amore attraverso la cucina, ancora di più quando si tratta della festa più attesa dell’anno. Questi risultati sono confermati anche da una ricerca condotta in Italia nel 2023 da AstraRicerche 2 , nella quale emerge che la maggior parte degli italiani festeggia San Valentino a tavola. Che sia fuori o a casa, per oltre il 50% la cena è, infatti, il momento preferito per godersi la festa, lo spazio della convivialità e dello stare insieme, della spontaneità nel condividere i piccoli gesti, come un piatto di pasta cucinato per le persone che amiamo. Dalla ricerca italiana emerge anche che per 65,4% degli italiani San Valentino rappresenta l’occasione migliore per festeggiare uno dei legami più importanti, l’amore, in tutte le sue forme ed espressioni. Oggi non è più considerato solo la festa degli innamorati ma dell’amore a tutto tondo, anche verso sé stessi: un sentimento che rompe gli stereotipi e si concretizza in piccoli gesti di cura e attenzione.

Come dimostrare dunque il proprio affetto a San Valentino? Il regalo ha un ruolo fondamentale nell’immaginario della festa: deve essere inatteso, pensato per il destinatario e soprattutto da condividere. E cosa c’è di più inaspettato di un piatto preparato appositamente per una cena insieme? A conferma del fatto che il cibo è la via del cuore, oltre la metà delle persone intervistate (68%) ritiene che l’amore significhi tornare a casa e trovare il proprio cibo preferito. Il 51%, inoltre, preferisce festeggiare San Valentino cucinando per i propri cari. Ed è proprio la pasta uno dei 5 alimenti più associati all’amore, il piatto perfetto per dimostrare amore al proprio partner, oltre che a familiari e amici. Anche Barilla, che da oltre 145 anni aiuta a riunire le persone intorno alla tavola, è convinta che condividere un piatto di pasta di qualità sia un grande gesto d’amore. Per questo, per celebrare al meglio San Valentino, dal 12 al 19 febbraio, Barilla ha pensato ad uno speciale formato di pasta in edizione limitata, “Un Gesto D’Amore”, che fonde due cuori sfalsati, con texture sia liscia che rigata, e simboleggia l’unione di due anime attraverso l’atto di cucinare. Il nuovo formato è in vendita presso la Bottega storica Barilla a Parma, o si può vincere partecipando al concorso #BarillaPastaLove. 1 Il sondaggio globale commissionato da Barilla è stato condotto da YouGov su 5.000 intervistati nel dicembre 2023 2 Ricerca commissionata da Amazon.it e condotta da AstraRicerche nel mese di gennaio 2023, su un campione rappresentativo di oltre 1.000 intervistati tra i 15 e i 65 anni in tutta Italia Per partecipare al concorso, invece, è sufficiente visitare e seguire la pagina ufficiale Instagram @barillaitalia e commentare il post utilizzando la keyword PASTALOVE.