Pioggia e temperature in calo. A Parma torna il maltempo. Domani infatti, mercoledì 10 aprile, secondo le previsioni di 3bMeteo il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge per l'intera giornata, nella quale sono previsti 40mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2099m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste per pioggia.