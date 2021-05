Pizzarotti: "Il coprifuoco è limitante: bene spostarlo a mezzanotte"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è critico in merito al coprifuoco, ancora fissato per le ore 22. "A Parma le riaperture sono state ordinate - ha detto in diretta a Rainews - anche se il coprifuoco delle 22 è fortemente limitante. Credo che il coprifuoco sia un concetto corretto di precauzione perché non siamo ancora fuori dalla pandemia".

"All'improvviso dopo solo 15 giorni dalla riapertura dire tana libera tutti - ha proseguito il primo cittadino - quando il numero dei vaccini non è ancora sufficiente è sbagliato. Serve progressività. Nei bar penso si possa tornare a far prendere un caffè al bancone. Per quanto riguarda il coprifuoco, bene arrivare alle 23 o a mezzanotte ma non va bene abolirlo del tutto. I controlli sono in mano alla Prefettura non al sindaco. Non serve sparare contro il sindaco che ha dei mezzi risicati rispetto alle forze dell'ordine".