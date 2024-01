Polpetta di carne avvelenata in via Zarotto, il Comune: "Cani al guinzaglio e con la museruola"

Un boccone avvelenato è stato ritrovato nella giornata di giovedì 25 gennaio in via Zarotto a Parma. Secondo le analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna si tratterebbe di una polpetta di carne cotta mista ad aromi, di peso complessivo pari a circa 20 grammi, con odore di spezie, il cui esame non ha evidenziato la presenza di corpi estranei lesivi per azione meccanica (chiodi, viti, vetri, ecc.), ma non ha escluso la presenza di sostanze nocive.

In seguito al ritrovamento il Comune di Parma ha emesso un'ordinanza che prevede che "nella zona di strada Zarotto all’incrocio con strada Casa Bianca, nell’area verde antistante il Monumento ai Caduti del Mare, sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi. Ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio".