Allarme nel complesso sportivo Crociati Parma: polpette avvelenate in un parco giochi

Bocconi avvelenati all'interno del parco giochi del complesso sportivo Crociati Parma. Nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di polpette avvelenate all'interno dell'area verde dedicata ai bambini. "Proprio in quell'area" segnala una nostra lettrice "ho trovato le polpette avvelenate e le ho gettate nel primo bidone libero di via Volturno. Oltre alle polpette avvelenate vengono lasciate bottiglie di vetro, mozziconi di sigarette e altro". La segnalazione è relativa anche ad una situazione di degrado che si verificherebbe nella stessa area verde. "Gruppi di ragazzini vengono qui per drogarsi e bere alcolici, ormai non ne possiamo più. L'area è completamente degradata".