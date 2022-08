Pomodoro, già raccolto il 50%: "Buone qualità e rese, ma le anomalie climatiche..."

Pomodoro, nel Nord Italia già raccolto il 50%: «Buone qualità e rese, ma impatto negativo delle anomalie climatiche» L'organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia ha incontrato a Parma l'assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, per un primo bilancio sull'andamento della campagna 2022. L’assessore è stato accolto dal presidente Tiberio Rabboni e dai soci dell'interprofessione. La visita è proseguita poi a Gragnano Trebbiense, Piacenza, presso l'azienda Steriltom Srl.

I dati della campagna del pomodoro - «Alla data del 23 agosto - spiega la nota stampa - risultano consegnate alle industrie di trasformazione poco più di 1.500.000 tonnellate di materia prima pari a circa il 50% del pomodoro in campo. Le OP evidenziano buone rese che, al momento, si avvicinano alle 80 tonnellate ad ettaro, un valore decisamente superiore alla media dell’ultimo periodo. Così come migliori rispetto alla media del periodo risultano il grado brix e lo scarto. Le elevate temperature della seconda metà del mese di luglio e delle prime settimane di agosto hanno impresso un'accelerazione alla maturazione del prodotto in campo. La campagna di raccolta e di trasformazione è iniziata con alcuni giorni di anticipo rispetto al periodo canonico ed è proseguita nelle settimane successive a ritmi elevatissimi. Le consegne hanno raggiunto il massimo lavorabile dalle industrie ovvero 400.000 tonnellate di prodotto alla settimana».

«Le piogge dello scorso fine settimana – commenta il presidente Tiberio Rabboni - che, sia pure tardivamente, hanno interrotto l’estate meno piovosa e più calda di sempre, contribuiranno probabilmente ad un’ulteriore accelerazione della maturazione del pomodoro in campo e a picchi di consegne ad imprese di trasformazione che già ritirano e lavorano a pieno regime».