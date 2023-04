Pontestrambo: conclusi sul ponte Taro III le lavorazioni che hanno richiesto la chiusura notturna

Si sono concluse le lavorazioni che hanno richiesto nei giorni scorsi la chiusura notturna del ponte Taro III in località Pontestrambo, sulla strada provinciale 359 di collegamento tra Bedonia e Piane di Carniglia.

Ieri sul posto si è svolto un sopralluogo della Provincia, a cui hanno partecipato Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi ed il Sindaco di Tornolo Renzo Lusardi, oltre al dirigente del Servizio Viabilità provinciale ing. Gianpaolo Monteverdi, tecnici della Provincia e personale dell'impresa.



Sono in corso i lavori messa in sicurezza del ponte sul Taro che prevedono il rifacimento della soletta del ponte in modo da renderla idonea a sostenere i moderni guardrail stradali. Nelle notti dei giorni scorsi si era lavorato in condizioni di totale sospensione della circolazione veicolare per potere mettere in opera le travi di irrigidimento trasversale.



Questa fase dei lavori si è conclusa con successo e di conseguenza è stato possibile ripristinare la circolazione stradale sul ponte durante tutte le 24 ore. Quindi durante in prossimo periodo pasquale il ponte sarà aperto con il traffico a senso unico alternato con regolamentazione semaforica, con interruzione temporanea del transito a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze dell’ordine.