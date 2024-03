Pontremolese: il Consiglio approva all'unanimità

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità, nel corso della seduta di lunedì 11 marzo, l'accordo di programma tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio della ferrovia Pontremolese, tra le stazioni ferroviarie di Parma e Vicofertile. L'accordo prevede quasi 10 milioni di euro di opere compensative. Dopo il passaggio nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari III e IV del 6 marzo è arrivata l'approvazione definitiva. L'assessore alla Mobiltà Gianluca Borghi, rispondendo ad un interrogazione di Laura Cavandoli, ha anche sottolineato la volontà di realizzare la via Emilia Bis

Pontremolese: 486 milioni di euro per 8 chilometri

La tratta Parma – Vicofertile, parte del raddoppio della ferrovia Pontremolese interessa il territorio parmense su una lunghezza di 8 km circa, per un investimento previsto di circa 486 milioni di euro. La nuova opera ferroviaria si svilupperà per i primi 5 km in variante di tracciato, di cui una parte in galleria (circa 2 km), ed i restanti 3 km verso Vicofertile in sostanziale affiancamento alla linea esistente.

Quali sono le opere compensative

L'accordo prevede opere compensative, finanziate da RFI per un valore di circa 9.7 milioni di euro. Queste comprendono varie opere di mitigazione ambientale, la realizzazione di una pista ciclabile tra Parma e Vicofertile della lunghezza di circa 6,8 km, in parte realizzata sul sedime ferroviario dismesso, e l’ampliamento della cassa di espansione del Maretto. Inoltre, sono presenti nell’Accordo le modalità di risoluzione delle interferenze viarie tra la nuova linea ferroviaria e le viabilità di Via Volturno/Strada Martiri della Liberazione, Strada dei Mercati e Strada Valera di Sopra.