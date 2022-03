Poste: l'ufficio di Medesano torna nella sua sede abituale dopo i lavori di ristrutturazione

L’ufficio postale di Medesano torna disponibile nella sua sede abituale di via Europa 4, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale. Durante il periodo dell’intervento, con cui è stata rinnovata la sala al pubblico, riconfigurate le postazioni di lavoro (con uno sportello riservato ai cittadini con mobilità ridotta) e realizzata una sala consulenza, l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari con un ufficio postale mobile nelle vicinanze della sede. “Abbiamo inaugurato l’Ufficio Postale di Medesano, oggetto negli ultimi mesi di lavori di riqualificazione - dichiara il primo cittadino Michele Giovanelli – e cogliamo l’occasione per ringraziare il personale della sede che ogni giorno lavora con disponibilità e professionalità, e con cui abbiamo costruito un rapporto di collaborazione e ringraziamo i dirigenti provinciali dell’azienda che hanno dimostrato attenzione al nostro territorio, il dialogo tra le parti favorisce ogni singolo cittadino. Tre anni fa, appena nominato sindaco, avevo chiesto a Poste Italiane di riqualificare l’ufficio di via Europa oppure individuare un’altra sede per far sì che Medesano avesse uno spazio rinnovato e più accogliente: oggi quella esplicita richiesta è diventata realtà”. L’ufficio postale di Medesano, dotato di nuovo gestore attese, servizio wi-fi, ATM Postamat h24 e possibilità di prenotazione turno da app, dal sito internet o tramite whatsapp, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabatofino alle 12.35.