Presenta il ‘Giardino delle delizie’, la grande novità del Festival Interno Verde

Un vero e proprio ‘Giardino delle delizie’, dove poter conoscere, assaggiare e comprare i migliori prodotti del territorio. È la grande novità promossa da Parma Alimentare durante il Festival Interno Verde, in programma a Parma il 27 e 28 aprile, all’interno di una collaborazione ormai consolidata dopo la prima edizione del 2021. La manifestazione, che apre eccezionalmente al pubblico i giardini, gli orti e i cortili più belli e suggestivi della città, ha registrato oltre 3.000 visitatori lo scorso anno. Si tratta di un evento con un fitto programma di iniziative per promuovere la bellezza e il carattere di Parma: mostre, performance, visite guidate e incontri, ma anche appuntamenti dedicati al palato, capaci di esprimere il carattere più gustoso e autentico del territorio. Inoltre nelle stesse date di fine aprile ci sarà anche l’Etape du Tour by Tour de France, la prima edizione della Granfondo ciclistica che anticipa di due mesi il grande arrivo del Tour de France in Italia (prima volta in assoluto) sulle strade della Food Valley; un’occasione per appassionati e soprattutto un vero e proprio paradiso per i cicloturisti gourmet, alla scoperta delle specialità enogastronomiche locali. Con queste premesse, Parma Alimentare ha già ottenuto le adesioni di diversi produttori che saranno presenti nel Giardino delle delizie, allestito per l’occasione negli spazi pubblici del trottatoio della Pilotta. Ma per tutti gli espositori interessati sarà possibile iscriversi fino a venerdì 5 aprile, in un’iniziativa riservata esclusivamente alle produzioni tipiche locali; Parma Alimentare metterà a disposizione un gazebo specifico da 9 metri quadrati, un’insegna grafica personalizzabile con la ragione sociale dell’azienda, impianto elettrico fino a un massimo di 2 Kw e sorveglianza notturna tra sabato e domenica. Le manifestazioni di interesse sono da inoltrare alla mail segreteria@parmalimentare.net, mentre per informazioni aggiuntive è possibile consultare il sito www.parmalimentare.net «Siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa durante il Festival Interno Verde – ha ribadito Alessandra Foppiano, executive manager di Parma Alimentare -. Durante la due giorni di evento gli espositori, all’interno del Giardino delle delizie, potranno somministrare e vendere i prodotti al dettaglio. Inoltre la grande opportunità offerta da l’Etape du Tour porterà negli spazi verdi di Parma tantissimi cicloturisti in cerca delle eccellenze enogastronomiche locali. Un connubio, quello tra natura, sport e cibo, che siamo sicuri porterà tantissime persone all’interno della manifestazione».