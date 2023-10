Presentato il nuovo mercato di prodotti agricoli a chilometro zero in piazzale Barbieri

È stato presentato, questa mattina, il nuovo mercato di prodotti agricoli a chilometro zero che si terrà ogni martedì dalle 7.30 alle 13.30 in piazzale Barbieri, a partire dal prossimo 10 ottobre. Il nuovo mercato rientra nelle proposte dell’Amministrazione per valorizzare piazzale Barbieri, spazio fruibile dai pedoni, con la possibilità di ospitare iniziative di vario genere. La piazza, pedonalizzata a fine luglio, infatti, dispone di 1.124 metri di spazi a disposizione dalla collettività, un tassello importante nel percorso intrapreso dall’Amministrazione nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dei Quartieri.

Il nuovo mercato è stato presentato, questa mattina, dall’Assessora con delega alle attività economiche e pianificazione per il commercio Chiara Vernizzi, dall'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Gianluca Borghi e da Francesca Paini, in rappresentanza dei produttori agricoli.

L’Assessora con delega alle attività economiche e pianificazione per il commercio, Chiara Vernizzi, ha dichiarato: “L’Amministrazione sta lavorando a diverse iniziative di valorizzazione del piazzale. Il nuovo mercato nasce da una proposta del Comune a tutte le associazioni degli agricoltori, che già sono presenti in altri mercati cittadini, e che hanno accolto il suggerimento di riunirsi per dare vita ad un mercato tematico in cui gli stessi produttori possono proporre le loro eccellenze. Si tratta di uno dei modi per restituire piazzale Barbieri alla città, in aggiunta alle proposte culturali e di coinvolgimento delle scuole. È in previsione anche il completamento dell’arredo della piazza con l’obiettivo di prevedere in questo spazio una serie di funzioni, anche per creare un movimento di percorrenza attraverso via Bixio, a beneficio di via Bixio stessa. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte che hanno aderito con entusiasmo ed il delegato al Commercio Luca Vedrini”.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Gianluca Borghi: “Piazzale Barbieri, come era nelle intenzioni dell’Amministrazione, attraverso il progetto di pedonalizzazione, sarà animato anche da un punto di vista commerciale. Questo grazie al progetto di pedonalizzazione che abbiamo deciso qualche mese fa assieme al Sindaco e all’Assessora Vernizzi”.

Francesca Paini, in rappresentanza dei produttori agricoli del territorio parmense che hanno aderito al nuovo mercato, ha rimarcato: “Il nuovo mercato rappresenta un’opportunità di crescita sia per il Comune che per noi, a favore della comunità. Si tratta di un progetto che si fonda su tradizione, innovazione, sostenibilità e qualità. Sono state scelte aziende agricole che rappresentano l’eccellenza del territorio parmense. Il vero valore di questo mercato è la possibilità di trovare prodotti a chilometro zero, frutto del sacrificio e della passione di chi si dedica quotidianamente a questo lavoro”.

Il mercato si terrà, in via sperimentale, ogni martedì a partire dal 10 ottobre, dalle 7,30 alle 13,30, e prevede la presenza di circa 30 banchi di produttori agricoli di tutte le associazioni e consorzi operanti nel settore dell'agricoltura.

Piazzale Barbieri si pone come punto di aggregazione, quindi, non solo per iniziative culturali e ludico ricreative, ma anche da un punto di vista commerciale con proposte interessanti a chilometro zero che includono diverse categorie di prodotti come pane, verdura, frutta, miele, formaggi tra cui il formaggio di capra ed il formaggio vaccino, Parmigiano Reggiano, vino, cereali bio, uova, carne bovina.

La nuova proposta commerciale andrà anche a beneficio dell’intera via Bixio con l’intento di creare una maggiore frequentazione della stessa, proprio grazie ai flussi di persone interessate al mercato.

Tra le associazioni coinvolte: “Le Fattorie società agricola consortile”, Mercatiamo, Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Parma, Mercato La Corte dalla terra alla tavola, Coldiretti Parma e Confagricoltura.