Benzina e diesel tornano a salire: una famiglia parmigiana spenderà 250 euro in più all'anno

Stangata in arrivo per gli automobilisti parmigiani. I prezzi di benzina e diesel sono tornati a salire e nelle prossime settimane l'ascesa non si fermerà. In tre mesi gasolio ha fatto registrare un +12,4% e la benzina un +8,1% La benzina nell'ultima settimana ha raggiunto 1,954 euro al litro, il gasolio 1,855 euro, con un incremento in appena tre mesi del +8,1 per cento per la verde e addirittura del +12,4 per cento per il diesel, denuncia Assoutenti. Rispetto a maggio un pieno di benzina costa oggi agli automobilisti 7,4 euro in più (+177,6 euro all'anno a famiglia ipotizzando due pieni al mese), mentre per un pieno di gasolio la maggiore spesa raggiunge quota 10,3 euro (+247,2 euro all'anno a famiglia).

"La stangata sul rientro degli italiani dalle vacanze estive da noi denunciata trova piena conferma nei dati forniti oggi dal Mise - afferma il presidente Furio Truzzi -. Di certo la possibilità di un bonus benzina per i nuclei meno abbienti, provvedimento che sarebbe allo studio dell'esecutivo, non appare la soluzione al problema: infatti i listini dei carburanti devono scendere per tutti, in particolare per il trasporto merci, in considerazione degli effetti disastrosi dei rialzi alla pompa sui prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari che stanno già subendo le conseguenze del caro benzina. È per questo che il governo deve tagliare da subito le accise in modo da alleggerire i costi dei rifornimenti e calmierare la crescita dei listini al dettaglio".