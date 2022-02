I no vax parmigiani tornano in piazza: "No al lasciapassare"

I No vax parmigiani torneranno a protestare in piazzale della Pace nella giornata di domenica 20 febbraio. A partire dalle ore 15, infatti, daranno vita ad un presidio contro l'obbligo vaccinale ed il "lasciapassare nazista". Sono questi i toni della nuova protesta, all'indomani dei due incontri alla Procura della Repubblica e alla caserma dei carabinieri di via delle Fonderie per denunciare il premier Mario Draghi, per aver violato, secondo i No vax, i diritti fondamentali. In piazza sono annunciati alcuni relatori: Luca Teodori, segretario nazionale 3V, Felice Osio, segretario regionale Fisi, Paolo Sensini, fondatore del No Paura Day e Marco Santero, economista.