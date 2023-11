Proust a Parma: presentata la prima Giornata di studi e approfondimento

Lo scorso anno, in occasione dei 100 anni dalla scomparsa di Marcel Proust (avvenuta il 18 novembre 1922), la Francia ha festeggiato il suo scrittore simbolo con manifestazioni, letture e numerose iniziative. Oggi, passata l'ebbrezza delle celebrazioni proustiane del 2022, è arrivato il momento di fare un bilancio, e in particolare su una questione: quanto gli inediti giovanili recentemente riemersi – a sorpresa – da un mondo sommerso che forse non sospettavamo così ricco e promettente sono e saranno determinanti nel riesame critico dell'autore del romanzo più lungo del mondo?

A questo sarà dedicata la prima giornata di studi e approfondimento su Marcel Proust, che si terrà il prossimo 25 novembre a Parma e si articolerà in due successivi momenti: una mattinata di studio per addetti ai lavori e un pomeriggio di approfondimento aperto a tutti.

Durante la mattinata di studio presso la sede della Nuova Editrice Berti, un gruppo di esperti affronterà la genesi della Recherche, la cui importanza è resa oggi ancor più evidente dal ritrovamento dei 75 fogli, approdati infine nelle librerie italiane il 26 maggio 2022 per La Nave di Teseo, nella traduzione di Anna Isabella Squarzina.

Il pomeriggio di approfondimento, rivolto a un pubblico più ampio, si svolgerà nel Salone delle Feste del Museo Glauco Lombardi, con cinque interventi di natura divulgativa, che introdurranno i lettori nel mondo di Marcel Proust e si apriranno via via a un approccio più ludico con la materia letteraria.