Questura, al via il sistema 'Prenotafacile' per l'Ufficio Immigrazione

A partire dall’11 aprile 2022, l’Ufficio Immigrazione, modificherà la gestione degli appuntamenti agli sportelli Front-Office relativamente alla presentazione delle istanze di quei cittadini stranieri il cui accesso all’Ufficio non è regolato dall’agenda elettronica di PosteItaliane Spa, la quale, come noto, attualmente serve unicamente le istanze di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno presentate attraverso il KIT inoltrato per il tramite degli sportello Amico alle prenotazioni per accedere.

A seguito di ciò, dalla medesima data, sarà attiva la nuova Agenda denominata “Prenota facile”, una piattaforma che consente la prenotazione e la gestione degli appuntamenti anzidetti.

Da tale piattaforma è possibile, previa registrazione al sistema di “persone fisiche” e quindi autonomamente, prenotare alcune tipologie di istanze previste dall’attuale normativa sull’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri, collegandosi al sito https://prenotafacile.poliziadistato.it.

Dopo aver effettuato la registrazione al sito con l’indicazione dei dati identificativi e di altri elementi utili al riconoscimento, si potrà procedere all’indicazione della tipologia di permesso da richiedere e quindi, con passaggi intuitivi, effettuare la prenotazione della data e dell’orario che, ove necessario, potrà essere modificata tramite il sistema stesso.

L’utente registrato, che potrà effettuare una singola prenotazione, ottenuta la data dell’appuntamento tra quelle fornite dal sistema (le dieci più prossime al giorno in cui si procede alla prenotazione) dovrà stampare una ricevuta (munita di codice a barre e “QR Code”), da esibire presso l’Ufficio Immigrazione con un valido documento d’identità. Inoltre, per ciascuna tipologia di richiesta, il sistema indica analiticamente tutti i documenti da produrre allo sportello.

La ricevuta, che fornisce il riepilogo dei dati identificativi dell’utente e della prenotazione effettuata, non costituisce titolo di soggiorno ma attesta la fissazione dell’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione per la formalizzazione dell’istanza amministrativa volta al rilascio/rinnovo del titolo autorizzatorio.

Il "Prenota facile", sistema sicuro e semplice nell’utilizzo, evita file, assembramenti ed inutili attese nei luoghi di accesso ai locali dell’Ufficio Immigrazione, garantendo maggiore sicurezza agli utenti ed agli operatori addetti alla ricezione delle istanze.

Saranno disponibili le seguenti tipologie di servizi:

Rilascio/Aggiornamento/Duplicato Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. (Art.10 D. lgs 30/2007)

Rilascio/Aggiornamento/Duplicato Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. (Art.17 D.lgs 30/2007)

Rilascio/Rinnovo/Duplicato Permesso di soggiorno per Cure Mediche/Gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con art.19 comma 2 lettera D) D.lgs 286/98)

Rilascio/Rinnovo/Duplicato Permesso di soggiorno Per Cure Mediche (Art.19 Comma 2 Lettera D-Bis) D. lgs 286/98)

Rilascio/Rinnovo/Duplicato permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 comma 3 D. lgs. 286/98)

Rinnovo/duplicato permesso di soggiorno cartaceo per richiedenti asilo

Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale

Rinnovo/duplicato del permesso di soggiorno elettronico (Protezione Sussidiaria e Protezione Speciale)

Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria/umanitaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo

Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri

Richiesta/rinnovo/duplicato permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del Dlgs 25/2008

Rilascio/Rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta/ottenimento apolidia.

Nelle FAQ messe a disposizione sul portale, inoltre, vengono chiariti quali sono i servizi interessati alle prenotazioni.

Gli utenti che si sono prenotati tramite il nuovo portale “PRENOTAFACILE” dovranno obbligatoriamente rispettare il giorno e l’orario della convocazione ed attenersi a tutte le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 disposte dalle Autorità competenti (obbligo della mascherina, divieto di assembramento, distanza di sicurezza di almeno 1 metro e obbligo di rimanere a casa per i soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5° C). Per accedere al front office occorre esibire il green pass.

Per quanto riguarda invece i servizi non inclusi dalla piattaforma (principalmente per le consegne dei PS di istanze non conformi) e sino a cessate esigenze riguardo la normativa COVID 19 per evitare gli assembramenti, è possibile prenotarsi tramite la “vecchia” Agenda messa a disposizione dall’Ufficio Immigrazione della locale Questura, c/o gli Enti che hanno a suo tempo aderito al protocollo d’intesa in questione