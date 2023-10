Quindici nuovi alberi al parco Don Tarcisio e Padre Paolino Beltrame Quattrocchi

Sono stati messi a dimora 15 nuovi alberi nel parco Don Tarcisio e Padre Paolino Beltrame Quattrocchi a San Pancrazio. Alla cerimonia hanno partecipato Daria Jacopozzi, Assessora ai Quartieri ed alla Partecipazione; Roberta Vincini, Presidente Nazionale AGESCI; il Consigliere Comunale Oronzo Pinto, incaricato per la sicurezza stradale, e Chiara Cantoni, Magister Masci PR8. La Comunità MASCI Parma 8 “Giovanni Vignali” continua il proprio impegno di cittadinanza attiva con la piantumazione 15 nuove essenze arboree intitolate ad altrettante persone care legate al mondo scoutistico, in particolare a: Samuele Guagnano, Enrico Dalmastri, Michele Grossi, Giampaolo Jacopozzi e Bianca Galli, Franca Serventi, Ennio Mavilla, Ferdinando Testi, Luigi Ablondi, Vincenzo Frontera, Danilo De Rossi, Duilio Assandri, Rossella Mazzoni, Adolfo Saccenti, Don Adelmo Monica, Don Serverino Petazzini.

I nuovi alberi rappresentano la vita che continua e perpetuano il ricordo di persone care che non ci sono più, nel segno dei valori che hanno espresso nel loro operato. Il parco è stato pensato non solo come luogo di testimonianza ai giovani e alla cittadinanza, ma anche come occasione di collaborazione attiva alla vita della città da parte delle varie associazioni scout presenti sul territorio: MASCI, AGESCI, AISA, CNGEI, FESI. Sono anche un modo per celebrare, da parte della comunità MASCI, la Giornata del Creato e dell’Adulto Scout. Tra queste personalità, a cui è dedicato uno di questi nuovi alberi, figura anche Samuele Guagnano, capo scout di Modena tragicamente scomparso durante una scalata in montagna il giorno di ferragosto di quest’anno, figlio della Responsabile Nazione dell’AGESCI Roberta Vincini. L'Assessora Daria Jacopozzi ha portato i saluti del Sindaco ed ha consegnato una pergamena ai familiari delle persone a cui è stata dedicata una pianta. E’ seguita la benedizione da parte di don Crispino Ngala ed un momento finale di riflessione sulla giornata del Creato e dell’Adulto Scout.