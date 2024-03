L'ira dei commercianti: "Concorrenza sleale dai furgoni nei parcheggi"

"Ci fanno, da anni, concorrenza sleale sulla vendita dei prodotti di ortofrutta all'interno dell'area di Parma, nei vari quartieri. Dopo aver scritto diverse mail al Comune di Parma ed aver fatto anche un incontro con l'assessorato al Commercio, ora siamo stufi. Non ne possiamo più di una situazione che ci sembra ingiusta". Inizia così lo sfogo di alcuni commercianti di frutta e verdura, titolari di negozi in alcuni quartieri della città come il Montanara. Ma perchè protestano?

Secondo la ricostruzione dei commercianti con cui abbiamo parlato la situazione andrebbe avanti da anni ed il Comune sarebbe anche stato informato della situazione, così come la polizia locale e le altre autorità. "Ci sono alcuni ambulanti che occupano posti fissi in alcune aree di sosta della città o nei pressi di strade principali di ingresso a Parma. Non rispettano le norme che dobbiamo rispettare noi per quanto riguarda le etichette, i prezzi, l'indicazione dell'origine dei prodotti che vengono venduti al pubblico. Crediamo sia concorrenza sleale perchè ci risulta che, sicuramente in alcuni casi, questi ambulanti fissi non abbiano l'autorizzazione per sostare in quelle aree. Non ce l'hanno e non la chiedono".

Chi gestisce un negozio di ortofrutta, oltre a dover fare i conti con il rialzo dei prezzi e dover ovviamente rispettare tutte le norme, dall'inquadramento dei lavoratori alle regole dell'igiene, dall'Hccp alle norme sulla tranciabilità dei prodotti si troverebbe anche a fare i conti con questa situazione,

"Alcuni hanno anche preso alcune multe per l'occupazione del suolo pubblico, ma di poco conto. E ogni giorni riprendono le loro attività come se niente fosse. Non ci troviamo in difficoltà perchè si trovano a poche decine di metri da noi e subiamo la concorrenza sleale. Ci siamo rivolti al Comune per chiedere una soluzione ma per ora non abbiamo avuto risposte concrete".