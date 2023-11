Rc auto: a Parma +24,3% rispetto a 12 mesi fa

La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Parma è cresciuto del 24,3% arrivando, a settembre 2023, a 494,27 euro, vale a dire quasi 100 euro in più rispetto allo scorso anno. A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 27,6% con incrementi a doppia cifra in tutte le province emiliano-romagnole; a guidare la classifica dei rincari è Modena, che ha visto un aumento del 36,1% (premio medio pari a 527,51 euro), seguita da Bologna (+30,1%, 542,31 euro), Reggio Emilia (+27,4%, 518,59 euro), Rimini (+26,3%, 550,88 euro), Forlì-Cesena (+24,7%, 484,66 euro) e Parma (+24,3%, 494,27 euro). Chiudono la classifica Piacenza (+21,8%, 488,22 euro), Ferrara (+21,7%, 487,94 euro) e Ravenna, area che lo scorso mese ha registrato un rialzo delle tariffe del 18,4%, arrivando a 518,48 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, Rimini è risultata essere la provincia più cara della regione, Forlì-Cesena la più economica.

A seguire la tabella con il premio medio registrato a settembre 2023 e la variazione percentuale annuale.