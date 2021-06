“Respira con il cuore”: il sindaco e l’Assessora Seletti hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Giordani

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessora all’Educazione ed Innovazione Tecnologica, Ines Seletti, si sono congratulati, questa mattina, con gli studenti dell’Istituto “Giordani” che hanno partecipato al progetto “Respira col cuore”. Nel corso del progetto sono state affrontate tematiche di particolare importanza da un punto di vista sociale, ambientale, culturale e di attualità. All’incontro era presente anche il Dirigente Scolastico, Alberto Berna.

Ideato dal Comune di Parma, Settore Educativo, e sostenuto dal Gruppo Chiesi, il progetto ha posto al centro la valorizzazione del benessere, dei ragazzi attraverso incontri, laboratori e percorsi condivisi. Nei primi mesi dell’anno, infatti, si sono svolti laboratori socioeducativi per costruire e rielaborare, insieme alle classi, una riflessione strutturata sui vissuti emotivi che hanno connotato il periodo legato alla pandemia. Sono state prese in esame le problematiche legate al presente, ma anche alle aspettative per il futuro.

"Respira con il cuore” è un progetto innovativo, giunto alla seconda edizione, grazie al quale gli studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado del territorio (“Bodoni”, “Marconi” e “Giordani”) hanno partecipato ad un esclusivo evento conclusivo, Ted Ed, svoltosi il 27 maggio in Piazza Ghiaia a Parma, e che ha coinvolto circa 200 ragazzi e ragazze.