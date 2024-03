Rifiuti abbandonati in via Po: la protesta dei residenti

Sacchetti neri, sacchetti bianchi, vetro e sfalci di vegetazione, abbandonati davanti ai cassonetti. Addirittura un ombrello. Siamo in via Po, nei pressi del centro sportivo di atletica Lauro Grossi. Da diversi giorni la situazione è la stessa, come segnalato a Parmatoday da molti residenti. "Non ne possiamo più, siamo stanchi di vedere questo degrado". Siamo andati sul posto: nella mattinata del 19 marzo la situazione è quella della foto. Una piccola discarica abusiva nel cuore del quartiere Oltretorrente, a due passi dalle case. Forse per la teoria della finestra rotta, forse per altro. Ai primi rifiuti se ne sono aggiunti altri, sacchetti su sacchetti ed ora la situazione è fuori controllo.