Rincari di benzina e diesel: la media dei prezzi a Parma

È scattato dal primo agosto l'obbligo per i gestori degli impianti di rifornimento di tutta Italia di esporre il prezzo medio giornaliero dei carburanti. Intanto la cavalcata dei prezzi di benzina e diesel non pare arrestarsi. Rincari che si traducono in un ulteriore esborso per le famiglie, già alle prese con la galoppante inflazione. Se ne è già reso conto chi ha deciso, per questa estate, di andare in vacanza con la propria auto.

Parma, per quanto riguarda la media dei prezzi dei carburanti, si colloca a metà classifica: è al 25 posto con il costo del diesel che si attesta su 1.779. Per la benzina la media nazionale del prezzo della settimana 25-31 luglio 2023 è stata, come è riportato da Infodata del Sole 24 Ore, di 1.930 euro al litro. Parma si colloca al 26esimo posto: