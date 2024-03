Rinnovi e permessi di sosta, prorogata ulteriormente la scadenza al 31 maggio 2024

Infomobility comunica che i permessi di transito e sosta in scadenza il 31 dicembre 2023 e prorogati al 31 marzo 2024, in base all’ordinanza del Comune di Parma, sono tutti prorogati ulteriormente al 31 maggio 2024. La procedura di rinnovo per il 2024 è al momento attiva solo per alcune tipologie di permessi, per le altre tipologie verranno fornite indicazioni sul rinnovo ai diretti interessati, nelle prossime settimane. Si precisa che non rientrano nella proroga i permessi Auto Amica Ambiente, i permessi disabili e i permessi temporanei.