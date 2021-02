Ripartono gli eventi per i 700 anni dalla morte di Dante

Dopo la sospensione dovuta all'emergenza Covid, giovedì riparte 'Parma per Dante', progetto organizzato dall'Università' di Parma in occasione del settimo centenario della morte dell'autore della 'Divina Commedia'. Lo annuncia l'Ateneo, ricordando che il progetto intende rivolgersi all'Università e alla città con interventi tenuti da studiosi e artisti che si sono confrontati con l'opera dantesca. Il percorso di 'Parma per Dante' si articola in diverse annualita', ognuna caratterizzata da un tema specifico: dopo 'Dante e le arti', la seconda annualita' sarà dedicata a 'Dante e Parma'. Gli incontri sono in programma alle 16; i primi due si svolgeranno da remoto, gli altri, se possibile, in presenza. Si potrà comunque sempre partecipare da remoto tramite il link msteams.link/V2N0. Si parte giovedì con Giuseppa Zanichelli, docente dell'Università di Salerno, che parlerà di 'Dante in miniatura: parole e immagini nei codici danteschi della Biblioteca Palatina di Parma'. Per informazioni si puo' chiamare lo 0521-032355, oppure scrivere ad italiano@unipr.it.