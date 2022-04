L'ordinanza sindacale: riscaldamenti accesi fino al 26 aprile

Con ordinanza sindacale è stata stabilita la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23 e fino al 26 aprile 2022.

Il Comune invita i cittadini a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.