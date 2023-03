Sagra di San Giuseppe: torna in Oltretorrente la festa all’insegna del divertimento e della tradizione

Domenica 19 marzo, nel quartiere Oltretorrente, andrà in scena la storica e amatissima ????? ?? ??? ????????, un appuntamento imperdibile per tutta la città.

La manifestazione, promossa da Ascom Parma in via D’Azeglio e da Confesercenti Parma in via Bixio, Via Imbriani e P.le Picelli, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma, prevede un grande mercato animato operatori dell’ingegno, dell’artigianato artistico, da aziende agricole e vivai da ambulanti, foodtruck e operatori del settore alimentare con la presenza di numerose iniziative e attività aperte.

IL PROGRAMMA

Oltre agli stand e agli hobbisti, che saranno presenti per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, lungo via Bixio e Via D’Azeglio, il programma prevede alcune iniziative collaterali: - In via Imbriani verrà allestita un’area completamente dedicata ai giochi per i più piccoli insieme a numerose attività e giochi per le famiglie. Su piazzale Picelli saranno numerose le attrazioni supportate dai commercianti della Piazza per tutta la giornata.

In Piazzale dell’Annunziata, sarà ubicato il tunnel di battuta dell’ Oltretorrente Baseball Club per un momento dedicato al sano sport e al divertimento che coinvolgerà grandi e bambini che vorranno cimentarsi con lanci e battute prova.

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio in via D’Azeglio la mostra a cura dell’ Associazione Parma Fotografica “Corpi”. Saranno inoltre coinvolte numerose associazioni di volontariato tra cui: Circolo Aquila Longhi, Avis Parma, Cooperativa soc. I Girasoli, Associazione Nazionale Alpini (sezione di Parma), A.N.M.I, Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Parma.

‘’La storica Fiera di San Giuseppe è un vero e proprio pezzo di storia della città di Parma e di uno dei suoi quartieri più genuini e veraci, dove spesso si sente parlare il dialetto cittadino (il pràmzan) lungo le strade – spiegano Francesca Chittolini Presidente Confesercenti Parma e Vittorio Dall'Aglio Presidente di Ascom Parma. Un'occasione importante di partecipazione per le attività commerciali della via che completeranno l’atmosfera conviviale della giornata. Un’opportunità per tutti di vivere l’Oltretorrente in festa".