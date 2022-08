Domenica 4 settembre torna la tradizionale "Sagra di San Lazzaro": le modifiche alla viabilità

Domenica 4 settembre torna la tradizionale "Sagra di San Lazzaro", lo svolgimento della manifestazione prevede le seguenti modifiche alla viabilità.

Domenica 4 Settembre 2022, dalle 07:00 alle 22:30:

Via Emilia Est – da rotatoria Via Mantova/V.le Partigiani d’Italia/Str. Zarotto (esclusa) a Via De Rossi Istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione del senso unico alternato in tutte le strade afferenti (ove vige istituzione del senso unico di marcia)

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Gli espositori muniti di apposito contrassegno potranno transitare sino alle ore 9:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

I titolari delle attività commerciali presenti in zona potranno transitare e sostare per operazioni di carico e scarico dalle ore 7:00 alle ore 9:00.

Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni fino alle 09:00, dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dalle ore 20:00.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.