Sala Baganza: il Comune mette all'asta le sedie del teatro

Il Comune di Sala Baganza ha deciso di mettere all'asta le sedute dello storico teatrino comunale, che risalgono agli anni Cinquanta. Lunedì 25 marzo in Municipio alle ore 10 si svolgerà l'asta per 48 sedute in legno a ribalta degli anni Cinquanta, suddivise in 16 file da tre posti del teatrino comunale, meglio noto come 'quello delle suore'.

Il prezzo a base d’asta per ognuna delle 16 file di sedute, costituite ognuna da tre posti, è stabilito pari a 50 euro. Gli arredi si presentano in buone condizioni generali di conservazione, tuttavia necessitano di restauro in quanto sono presenti alcune imperfezioni, dovute all’uso ed al tempo; tali difetti non possono essere descritti per ogni pezzo oggetto di vendita, ma sinteticamente e genericamente si riassumono in sbeccature, sverniciature, graffi, piccoli ammanchi o difetti della minuteria. La compravendita degli arredi avviene nello stato di fatto in cui essi si trovano, di conseguenza l’offerente, prescindendo da ogni altra considerazione, accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare rinunciando alla garanzia per vizi, anche quelli occulti