Sala Baganza, lavori di riqualificazione dei marciapiedi: modifiche alla viabilità in via Provinciale

Lunedì 31 luglio, alle ore 7, prenderanno il via i lavori di riqualificazione e adeguamento dei marciapiedi lungo via Provinciale a Sala Baganza, più precisamente nel tratto tra le intersezioni con via Roma e via Luther King denominato via Maestri.

Per effettuare l’intervento in sicurezza, sia per chi transita, sia per chi opera nel cantiere, si renderanno necessari alcune modifiche alla viabilità fino al termine dei lavori, che dovrebbero essere ultimati entro agosto, il mese scelto dall’Amministrazione comunale per procedere con la riqualificazione per limitare al massimo i disagi alla circolazione.

Scendendo nel dettaglio, a partire dalle 7 di lunedì 31 luglio, e fino alla conclusione dei lavori, in via Maestri verrà istituito il senso unico in direzione Parma, con la conseguente chiusura al traffico veicolare, ciclabile e pedonale della corsia ovest in direzione Felino. I veicoli provenienti da Parma e diretti verso Felino, dovranno effettuare una deviazione in corrispondenza della rotonda di fronte all’azienda Spencer per bypassare il cantiere, percorrendo via Are, via Berlinguer, via Matteotti e via Roma. Per agevolare la circolazione, verrà istituito ilsenso unico in via Roma, in direzione della Provinciale, e nel tratto di via Matteotti compreso tra l’intersezione con la rotatoria tra via Berlinguer e via del Parmigianino, in direzione via Roma.

Deviazione obbligatoria anche su via Carrettieri per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate provenienti da Parma e diretti verso l’area artigianale “Le Grazie”.

Le modifiche alla viabilità prevedono, inoltre la chiusura al traffico veicolare del tratto di via Cortesi compreso fra l’intersezione con via Maestri e via Provinciale, e strada del Canale, ma resterà consentito il transito a doppio senso di circolazione per i residenti.

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, si renderà necessario lo spostamento della fermata sul lato ovest di via Maestri, in corrispondenza del numero civico 79, che verrà ricollocata temporaneamente in via Berlinguer, in corrispondenza dell’area verde di fronte al numero civico 9.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile consultare la mappa pubblicata sul sito del Comune di Sala Baganza www.comune.sala-baganza.pr.it insieme all’ordinanza (N. 42 del 25 luglio 2023), oppure contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0521 331311 o via mail all’indirizzo urp@comune.sala-baganza.pr.it.

