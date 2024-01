Sala Baganza ricorda il dramma della Shoah con due appuntamenti

Sala Baganza non dimentica l’orrore dell’Olocausto, e in occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione comunale insieme al Comitato per le celebrazioni civili e in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Parma (ISREC), ha organizzato due eventi, uno per le generazioni più giovani e uno per gli adulti.

Il primo riservato alle scuole, si è svolto questa mattina, martedì 23 gennaio, e ha coinvolto gli alunni di quinta elementare e delle medie di Sala Baganza in un incontro con la storica Maddalena Arrighini sul tema dei bambini ebrei del Parmense deportati nei campi di sterminio.

Giovedì 25 gennaio alle ore 21 al Circolo Arci Enigma, gli storici Rocco Melegari e Domenico Vitale, introdotti dal direttore dell'ISREC Marco Minardi, presenteranno la loro opera “Militari italiani e lavoratori coatti nei lager del III Reich, 1943-1945"

Con la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale istituita dall’Onu nel 2005, il 27 gennaio di ogni anno si vogliono ricordare le vittime della Shoah e tutti coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e che, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati dal nazifascismo.

La data del 27 gennaio corrisponde al giorno in cui, nel 1945, vennero abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, uno dei simboli dei crimini contro il popolo ebraico e tutti coloro che per razza, religione, disabilità o comportamenti sessuali, sono stati condannati come “diversi” e hanno subito la deportazione ela prigionia fino alla morte.