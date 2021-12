Salsomaggiore: la scuola elementare d'Annunzio chiude per Covid

La scuola elementare Gabriele d'Annunzio di via Bacchelli a Salsomaggiore Terme chiude per Covid: sono stati infatti registrati numerosi casi di alunni positivi nelle classi.

La decisione è arrivata dopo gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia negli istituti scolastici, che hanno evidenziato la presenza di diversi studenti contagiati.

Il sindaco Fritelli ha deciso quindi firmare un'ordinanza che prevede, in via precauzionale, la chiusura della struttura scolastica da oggi, venerdì 17 dicembre, fino al 23 dicembre. Una misura pensata per tutelare in primis i bambini che frequentano l'istituto scolastico, ma anche il personale e i genitori.