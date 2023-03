San Leonardo, parlano i cittadini: "Qui la notte è terra di nessuno ma con gli street tutor ci sentiamo un po' più tranquilli"

Oggi, sabato 25 marzo, è il primo giorno per gli Street Tutor nel quartiere San Leonardo. Abbiamo raccolto le voci di alcuni cittadini per capire se con questa nuova presenza si sentono più sicuri nel vivere le strade del proprio quartiere.

"Si, gli Street tutor ci danno una motivazione in più per circolare un pò più tranquilli nel quartiere che, di notte, non è il massimo di sicurezza" ci racconta un giovane.

"Noi abitiamo in via Cuneo - è il racconto di una madre - vicino al parco di via Bologna e c'è uno spaccio continuo: c'è paura ad uscire tutto il giorno. C'è gente che bivacca tutto il giorno. La presenza dello street tutor ci dà un po di sicurezza in più: aver paura di uscire di casa non è bello. Mia figlia ha paura quando esce e quando torna a casa"

"Certamente è importante capire qual è l'impegno. Servono controlli notturni: qui la notte è terra di nessuno. Soltanto ieri sera ho visto: persone che urinavano e un pusher che litigava con un cliente. L'impegno profuso recentemente ha migliorato la situazione"

"Amiamo il San Leonardo: l'assessore De Vanna e il sindaco Guerra sono sempre presenti con tutta la giunta comunale" è un altra voce che abbiamo raccolto. "Sono contento che ci sia questa iniziativa: sicuramente ci salvaguarda da tutta la situazione. Vorrei che questo operato avvenisse anche in orari notturni: di giorno c'è un pò più tranquillità. Di sera la situazione diventa più problematica"

Francesco Lavagetto, capo street tutor spiega il ruolo che svolgeranno: "Nel concreto gli Street tutor rappresentano il passaggio che c'è prima di arrivare alle forze dell'ordine, anche per alleggerire il loro lavoro e per cercare di dare una prima soluzione tranquilla e ragionata, prima d quella repressiva. Il lavoro sarà complicato perchè è un quartiere molto grande con diversità da una zona all'altra"