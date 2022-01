La sanità locale dopo due anni di emergenza Covid: ecco cosa ne pensano i parmigiani

Tre cittadini su quattro, il 75%, promuovono la sanità nel territorio, valutando i servizi sanitari con un voto pari o superiore al 6. Insufficiente è invece il giudizio espresso dal 25%.

È uno dei dati che emerge dal sondaggio sui servizi per la salute in provincia di Parma dopo 2 anni di emergenza Covid, condotto dall’Istituto Demopolis per ParmaToday e il Gruppo editoriale Citynews.

Il 34% degli intervistati rileva un peggioramento complessivo dei servizi per la Salute negli ultimi mesi: sembra pesare l’incremento delle liste d’attesa dovuto alla prolungata emergenza Coronavirus. Per il 56%, invece, nell’ultimo biennio i servizi sono rimasti più o meno invariati, mentre per 1 su 10 sono migliorati.

Chiamati a valutare in dettaglio i servizi, i cittadini, intervistati dall’Istituto Demopolis, promuovono in modo netto, con l’81% di indicazioni positive, le strutture ospedaliere di Parma; il 76% apprezza il lavoro dei medici di famiglia. L’opinione pubblica è invece più critica sui Pronto Soccorso, promossi comunque da circa i 2/3.

Il giudizio più severo viene rilevato sulle liste di attesa per diagnostica e visite specialistiche, bocciate dal 56% dei cittadini della provincia di Parma.

I mesi trascorsi sono stati caratterizzati quasi integralmente dai problemi legati alla gestione della pandemia da Coronavirus. Il 60% afferma comunque che la sanità a Parma si è dimostrata all’altezza della situazione; di parere diverso è il 31% degli intervistati.

Intanto, con l’aumento dei contagi, crescono i timori per la “quarta ondata” del Covid con la variante Omicron: dopo mesi di maggiore tranquillità, la preoccupazione dei residenti in provincia di Parma raggiunge il 74%. L’opinione pubblica si divide sull’apertura delle scuole in presenza: il 52% è favorevole, il 35% avrebbe optato per la DAD per 2 o 3 settimane.

Nota informativa - Il sondaggio è stata condotto in provincia di Parma dall’Istituto Demopolis dal 13 al 18 gennaio 2022, con metodologia cawi, su un campione stratificato di 840 cittadini maggiorenni residenti, lettori di Parma Today. Al campione di rispondenti è stata applicata una ponderazione sulle variabili di quota in relazione al genere, alla fascia di età ed all’area di residenza. Approfondimenti su www.demopolis.it