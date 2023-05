Scatta la Cetilar run, ecco le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità per lo svolgimento della gara podistica competitiva “CETILAR RUN 2023” che si terrà oggi 12 maggio 2023 dalle 19:40, partendo dal parco Ducale, seguendo un percorso attraverso varie strade del centro storico cittadino.

Dalle 16 alle 21:

Borgo Pipa Borgo Retto – da Borgo Pipa a Borgo del Parmigianino

Borgo del Parmigianino

Via Melloni

Via delle Fonderie (eccetto stalli riservati Carabinieri)

Borgo Parente

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Dalle 19.40 alle 20.40 circa e comunque fino a cessate esigenze:

La sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, limitatamente al tratto stradale compreso tra il cartello mobile che indica “inizio gara podistica” e quello che indica “fine gara podistica”, sul seguente tracciato:

(Parco Ducale - Partenza), Via Kennedy, Piazzale S.Croce, Strada D’Azeglio, Piazza delle Barricate, Strada Imbriani, Borgo Parente, Strada Costituente, Strada Bixio, Ponte di Mezzo, Viale Mariotti, Strada alla Pilotta, Piazzale della Pilotta, Strada Garibaldi tratto da Piazzale della Pace a Strada Mazzini, Strada Mazzini, Viale Toscanini, Strada al Ponte Caprazucca, Strada Farini, Piazza Garibaldi, Strada Cavour, Strada al Duomo, Piazza Duomo, Strada del Consorzio, Borgo Pipa, Borgo Retto tratto da Borgo Pipa a Borgo del Parmigianino, Borgo del Parmigianino, Via Melloni, Attraversamento strada Garibaldi, Piazzale della Pace, Piazzale della Pilotta, Strada alla Pilotta, Ponte Verdi, Via delle Fonderie, Viale Piacenza corsie Sud (da Via delle Fonderie ad ingresso Comando Provinciale Carabinieri), (Parco Ducale – Arrivo)

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti il percorso di gara. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito dei veicoli non al seguito della competizione in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ed è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso di gara; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono sul tratto stradale interessato dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarlo, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell’Organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada durante il transito dei ciclisti.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Il comitato organizzatore dovrà presidiare con proprio personale le intersezioni stradali interessate da tutto il percorso della dalla manifestazione nonché vigilare sul transito veicolare dai passi carrai interni adiacenti il tracciato di partenza ed arrivo durante i momenti di chiusura alla circolazione.

Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dell’organo di Polizia Locale – unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.

Piazzale S. D’Acquisto Lato Nord

Inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza Nord-Sud. Spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti. Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Mariotti e Via Toscanini e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti. L’Azienda Tep S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.