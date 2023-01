Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio: i gestori incrociano le braccia

Il 25 e 26 gennaio anche a Parma e provincia scatto lo sciopero dei benzinai. L'astensione dal lavoro è indetta da Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio. Lo sciopero è previsto dalle 19.00 del 24 gennaio 2023 alle 07.00 del 27 gennaio 2023.

"Il governo - si legge nella nota delle tre organizzazioni - aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. E' stata avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa. Quindi è stato dichiarato lo stato di agitazione su tutta la rete e lo sciopero contro il comportamento del governo.

"Per porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della Categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio": è quel che recita la nota di Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio. "Gli annunci non contengono nulla che abbia effetto sui prezzi", commentava ieri il presidente della Fegica Roberto Di Vincenzo, rilevando che le accise rimangono tra le più alte del mondo, "mentre gli speculatori internazionali e la criminalità che sottrae ogni anno 13 miliardi di euro all'erario italiano rimangono al riparo".