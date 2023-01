Sciopero dei benzinai confermato il 25 e 26 gennaio: riguarderà anche i self service

I benzinai, dopo l'incontro con il governo, hanno deciso di confermare lo sciopero previsto per il 25 e il 26 gennaio. Disagi in vista per gli automobilisti parmigiani che in quei due giorni avranno difficoltà a rifornirsi, anche ai self service. La chiusura prevede infatti anche lo stop dei distributori self service,

saranno però garantiti dei servizi minimi essenziali con un determinato numero di stazioni di servizio in funzione sia nelle citta' sia sulle reti autostradali.

"Lo sciopero è confermato", sottolinea il presidente di Fegica, Roberto Di Vincenzo. "C’è molto disappunto", aggiunge il presidente di Faib, Giuseppe Sperduto. Un malcontento generale in linea con le dichiarazioni di Massimo Terzi, presidente di Anisa-Confcommercio: "Dall'incontro al ministero con i gestori non è arrivato alcun elemento che ci potesse spingere a revocare lo sciopero. L’esposizione del cartello è tutto tranne che trasparenza".

Lo sciopero sarà dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio. I benzinai, accogliendo la richiesta del Garante, hanno deciso di ridurre da 60 a 48 ore le ore di sciopero per l'astensione dal lavoro prevista per il 25-26 gennaio.