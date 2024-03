Lo sciopero COBAS, in programma venerdì 8 marzo, non interesserà il settore Trasporti. Con riferimento allo sciopero generale proclamato per la giornata dell’8 marzo, l'azienda di trasporto locale Tep comunica che l’iniziativa non coinvolge il settore. Di conseguenza i servizi di trasporto pubblico a Parma domani saranno regolari.