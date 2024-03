Sciopero della fame dei poliziotti in carcere: a Parma il 4 aprile

Uno sciopero della fame itinerante degli agenti di polizia penitenziaria per denunciare la situazione di emergenza che stanno vivendo le carcere italiane, compreso l'istituto di via Burla a Parma. Dai suicidi dei detenuti, tra cui il 29enne che si è tolto la vita a Parma, alle aggressioni ai danni dei poliziotti.

Lo ha annunciato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria che sarà a Parma il 4 aprile. Ha infatti programmato un tour tra le carceri con inizio dello sciopero della fame. Sarà anche: il 2 aprile Campania; a Roma 3 aprile; a Bologna, Parma e Torino 4 aprile; a Varese e Bergamo 5 aprile; Milano e Padova 6 aprile; Firenze Perugia, Pescara 7 aprile.

"Vogliamo riaccendere i riflettori su questa emergenza che ha due facce della stessa medaglia: i suicidi dei detenuti (27 dall’inizio dell’anno, con una media di circa 1 ogni 3 giorni) e le aggressioni agli agenti (1.800 circa nel 2023). La “medaglia” unica è quella dello Stato incapace di tutelare la vita delle persone che ha in custodia e dei suoi dipendenti"

"È da troppo tempo che chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria, al Ministero, al Parlamento di intervenire ed invece – aggiunge – l’unica risposta che registriamo è fatta di comunicati formali, senza darci ascolto. Proprio come è rimasto inascoltato l’allarme lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esigenza di assistenza sanitaria dentro agli istituti penitenziari e che è rimasto l’unico rappresentante istituzionale a richiamare il compito delle istituzioni perché si occupino prioritariamente di sovraffollamento carcerario e di carenze di organico. Pertanto – continua Di Giacomo –

siamo decisi ad alzare il tono della mobilitazione con lo sciopero della fame e il tour delle carceri programmato. Almeno noi non ci stiamo perché lo Stato ha la responsabilità delle persone che ha in custodia e la responsabilità di garantire condizioni di lavoro accettabili per i suoi servitori”.