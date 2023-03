Sciopero dei trasporti l'8 marzo: a rischio autobus e treni

Contro il divario salariale, la violenza sulle donne e i continui attacchi al diritto all’aborto, i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale per mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna. Lo sciopero riguarderà anche i trasporti: potrebbero quindi verificarsi disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni e degli autobus.

Slai-Cobas per il sindacato di classe: sciopero generale settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. Ferroviario 00.00/21.00; per Cub trasporti 00.01/24.00; trasporto pubblico locale 24 ore con modalità territoriali; marittimo isole maggiori sciopero di 24 ore da un'ora prima della partenza; isole minori 00.01/24.00; autostrade 00.00/24.00.

- Adl-Cobas: sciopero generale categorie pubbliche e private. Ferrovie: dalle 21.00 del 7 marzo alle 21.00 dell'8 marzo. Autostrade dalle 22.00 del 7 marzo alle 22.00 dell'8 marzo.

- Cub e Usb: sciopero generale intera giornata categorie pubbliche e private con esclusione del comparto trasporti.