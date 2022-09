Sciopero dei treni del 9 settembre: cancellazioni di Frecce, Intercity e Regionali

Sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali in occasione dello sciopero del personale di guida e di bordo di Trenitalia e Trenitalia Tper, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.

I TRENI GARANTITI IN EMILIA-ROMAGNA

Trenitalia e Trenitalia Tper, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invitano tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Le tabelle dei treni garantiti sono disponibili sui siti web trenitalia.com e trenitaliatper.it nella pagina dedicata agli scioperi.

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.



Attenzione: il seguente elenco non comprende i treni della società Trenord. Trenord comunicherà le informazioni relative agli scioperi e l’elenco dei propri treni garantiti tramite appositi avvisi al pubblico nelle stazioni e sul portale internet www.trenord.it