Celle con poco spazio e senza acqua calda: sconto di pena per il ras dei Casalesi in carcere a Parma

Centocinquantasette giorni di riduzione di pena per Alfonso Iacolare, 42enne di Castel Volturno - come riporta Casertanews - che oggi si trova nel carcere di Parma. E' cugino della moglie di Francesco Schiavone esattore del clan dei Casalesi sul litorale domizio.

E’ quanto stabilito dal magistrato di sorveglianza Cristina Ferrari dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia a seguito dello scioglimento della riserva sul procedimento di reclamo proposto dal legale di Iacolare, l’avvocato Ferdinando Letizia. Il cuginetto acquisito del boss dei Casalesi coinvolto insieme ad altre 10 persone in una inchiesta del 2012 della Dda di Napoli sulle nuove leve all’epoca del clan, è stato ritenuto responsabile di estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Si trova recluso presso il carcere di Parma in espiazione di una sentenza di cumulo emessa nel 2021 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli pari a 13 anni con fine pena fissato per il mese di ottobre 2027.

Il provvedimento di reclamo è stato presentato dal legale del ras con riferimento al periodo di detenzione ininterrotta dal novembre 2011 al gennaio 2012 presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere; dal gennaio 2012 al giugno 2026 presso il carcere di Ancona; dal giugno 2016 all’ottobre 2016 presso l’istituto penitenziario di Cuneo. Durante il periodo detentivo a parere del legale c’era la mancanza degli aspetti caratterizzanti la carcerazione quali la carenza di spazio a disposizione in camera di pernottamento dovuta ad altri detenuti, all’ingombrante mobilio fisso, la mancata assistenza sanitaria, la completa assenza di luce e di acqua calda. In accoglimento del reclamo del difensore di Iacolare il magistrato di sorveglianza ha concesso una riduzione di 157 giorni di reclusione per il ras dei Casalesi.