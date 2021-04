Scuola Bottego, piano allagato: gli alunni tornano a casa

La causa è un guasto ad un tubo: in corso i lavori per riportare la situazione alla normalità

Il pianoterra della scuola Bottego di via San Bruno a Parma si è allagato, probabilmente nella notte tra lunedì 12 e oggi, martedì 13 aprile. Alcuni alunni, infatti, non hanno potuto prendere parte alle lezioni: alcune classi sono state rimandate a casa. Prima di poter far entrare gli studenti, infatti, è necessario ripulire la zona allagata, probabilmente a causa di un guasto ad un tubo. La zona allagata al pianterreno è quella vicina alla palestra. Sono in corso i lavori per riportare la situazione alla normalità.