Scuole: dopo il lockdown gli istituti di Parma riaprono per i corsi di recupero

Le scuole di Parma e provincia riaprono i battenti a partire da oggi, martedì 1° settembre, per i corsi di recupero. Per quanto riguarda il Liceo Ulivi di Parma per esempio le sessioni di recupero si svolgeranno dal 1° al 10 settembre, al Liceo Marconi i corsi verranno effettuati invece da mercoledì 2 settembre e fino al 10 settembre. Al Liceo Bertolucci di Parma i corsi di recupero si svolgeranno dal 2 al 12 settembre, secondo un calendario stabilito. I primi studenti ad accedere alle classi per l'avvio dell'anno scolastico saranno quelli della scuola per l'Europa: l'inizio delle lezioni è fissato infatti per mercoledì 2 settembre.

Gli studenti e tutto il personale scolastico potranno accedere agli edifici sono in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corpore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, se negli ultimi 14 giorni non sono stati in quarantena o in isolamento domiciliare, se non sono stati a contatto con persone positive - sempre negli ultimi 14 giorni. All'ingresso delle scuole non verrà misurata la temperatura: chi ha la febbre - superiore ai 37.5 - deve restare a casa.

Gli studenti dovranno accedere direttamente ai locali scolastici destinati all’attività da svolgere, nell'aula indicata nel Calendario, all’orario previsto d’inizio attività, senza sostare nei pressi della scuola, nell’ingresso, nei corridoi. Non dovranno utilizzare il badge, la presenza sarà rilevata in classe. 2.

Gli studenti ed i docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica, che manterranno indossata per tutto il tempo di permanenza nell’edifico scolastico e nei pressi. 3. Una volta arrivati in classe docenti e studenti entreranno e si disinfetteranno subito le mani, prima di sedersi al banco che non cambieranno mai per tutto lo svolgimento dell’attività prevista. 4

L’accesso alle Sale insegnanti è precluso per tutti i docenti. 5. L’uscita dalla classe durante l’attività è prevista solo in caso di assoluta necessità, dietro permesso del docente e verifica di libero accesso ai servizi igienici. Durante la permanenza a scuola per attività didattiche è vietato l’accesso alle macchine distributrici di bevande o cibo. Gli studenti si atterranno scrupolosamente alle indicazioni dei docenti 8. Al termine dell’attività del giorno tutti devono uscire dall’edificio scolastico: senza lasciare alcunché in classe, senza creare assembramenti, velocemente e con ordine. E' vietato per tutti l'accesso ad aule/spazi chiusi e non destinati ad attività.