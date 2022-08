Ausl: a Scurano giovedì 11 agosto riapre il centro prelievi nella sede Avis

Da giovedì 11 agosto il punto prelievi di Scurano (Neviano Arduini) torna operativo. Durante la sospensione dell’attività, dovuta all’emergenza Covid, sono stati realizzati necessari lavori di adeguamento dei locali della sede Avis in via Ruzzano 1, che ospita il centro prelievi della località nevianese. Hanno poi posticipato la riapertura del centro alcune difficoltà poi superate nel reperire il personale sanitario da assegnare al servizio, che comunque da giovedì 11 agosto tornerà ad essere in funzione. Per accedere, è necessaria la prescrizione del medico e la prenotazione agli sportelli unici-Cup, nelle farmacie che assicurano il servizio o tramite CUPWEB.

Il servizio è garantito grazie alla collaborazione tra Azienda Usl e Comune di Neviano degli Arduini. Nel distretto Sud-Est dell’Azienda Usl, il centro prelievi di Scurano è parte di un’ampia rete costituita da 15 punti prelievo, distribuiti capillarmente nel territorio distrettuale.