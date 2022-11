Sp 28: senso unico alternato con semaforo tra Viazzano e Varano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada Provinciale 28 “di Varsi”, tra la località Viazzano e Varano Melegari, da lunedì 14 novembre 2022, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, fino all’ultimazione dei lavori. La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta Impresa Gabelli Srl l’esecuzione in sicurezza dei lavori per sostituzione ed adeguamento delle barriere di sicurezza sulla strada provinciale.