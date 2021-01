Servizio civile universale: la Pubblica di Parma mette a disposizione 16 posti

Anche quest’anno, l’Assistenza Pubblica Parma - ODV, aderisce al progetto del Servizio civile universale. L’iniziativa si rivolge a giovani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni ancora da compiere, che, volontariamente, abbiano voglia di mettersi in gioco in prima persona e partecipare attivamente alla vita collettiva, contribuendo così a creare un mondo dove c’è più fiducia tra le persone. La scelta di aderire al bando, presso lo storico ente di volontariato di Parma, è un’importante tappa di arricchimento personale, attraverso un’esperienza dalla profonda valenza civile ed educativa. Inoltre, è un’occasione fondamentale per essere utili alla società, aiutando chi ne ha

più bisogno, dedicando alcuni mesi della propria vita alla comunità e al territorio.

Per partecipare al progetto, gli aspiranti operatori dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021, esclusivamente nella modalità on line, attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Si ricorda che per candidarsi è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale SPID con livello di sicurezza 2.

I posti a disposizione per svolgere Servizio civile presso l’Assistenza Pubblica Parma - ODV sono 16. L’impegno richiesto è di 12 mesi per 25 ore settimanali. Le attività a cui si dedicheranno gli operatori saranno molto varie, ed è anche previsto un contributo economico.

«Il servizio civile - afferma Luca Bellingeri, Presidente della Pubblica - è un'ottima opportunità che consente di svolgere un'attività utile alla collettività, di comprendere le condizioni di difficoltà vissute da tante persone per malattia, emarginazione, indigenza e, nel frattempo, di

avere un riconoscimento economico per sostenersi, magari durante gli studi. L'ambiente della Pubblica, inoltre, è composto da tanti giovani volontari, perciò fare il servizio civile da noi dà anche modo di conoscere e socializzare con altri ragazzi e ragazze. Per la Pubblica è inoltre un modo per rinforzare il proprio organico con persone motivate per offrire un maggior numero di servizi in favore dei cittadini».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.apparma.org, la pagina Facebook www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma, contattare la segreteria al numero 0521.224924, o inviare una mail a segreteria@apparma.org.