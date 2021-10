Settimana europea per la riduzione dei rifiuti anche a Parma: aperta a contributi

Dal 20 al 28 di novembre si svolgerà anche quest’anno la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), a cui ha aderito anche il Comune di Parma.

La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

Il Comune di Parma parteciperà alla SERR2021 con un programma che è in corso di definizione.

Singoli cittadini, associazioni o imprese, possono fin da ora aderire alla SERR2021 partecipando alle iniziative/azioni che molti soggetti stanno preparando o attivando autonomamente una propria iniziativa/azione da registrare sul sito della SERR. Per farlo c'è tempo fino a mercoledì 3 novembre 2021

https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/